Выходцы из Средней Азии рассказали о своей жизни в России

Выходцы из республик бывшего СССР живут по всей России — и не только в крупных городах. Кто-то приезжает на время, чтобы заработать, а кто-то остается жить. РИА ФАН поговорило с мигрантами о том, как им живется после переезда.

Россия — многонациональная страна, объединяющая людей разных национальностей вероисповеданий. Приезжие из Средней Азии это ценят.

«Многонациональная страна сильна тем, что мы имеем общность и уважение друг к другу. Например, когда я приезжаю в Россию, мои друзья-россияне радуются моему появлению, рады, что я прихожу в их дом, радуются, что попробуют приготовленные мной национальные блюда», — рассказывает предприниматель из Узбекистана Анвар Мирзаев.

Многие отмечают, что в России создаются условия для того, чтобы не православный человек мог чувствовать себя комфортно.

«Если нет мечети, то есть специальные дома молитв. Например, в Тульской области они во многих городах существуют. Это согласованные места, там проходят молитвы. Стремимся к тому, чтобы все было в рамках закона, не было посторонних, провокаторов», — рассказал руководитель Тульской областной правозащитной организации «Азиатское содружество» Мухаммади Алимурадов.

Проблем в быту тоже чаще всего не возникает. Например, традиционную для стран Средней Азии кухню найти в городах России можно почти всегда.

«Есть кафе, столовые, где можно попробовать национальную пищу. Самса, манты, все это доступно», — добавил Алимурадов.

Также он рассказал о работе, которую проводит правозащитная организация с трудовыми мигрантами: им помогают адаптироваться и рассказывают о русской бытовой культуре.

«Мы отдельно стараемся объяснить модель поведения, поясняем, что они здесь на время. У нас существует Всероссийский конгресс узбеков, узбекистанцев. Зарегистрированная организация. Еженедельно проводим селекторные совещания, мониторим ситуацию во всех регионах, знаем, как живут люди», — пояснил правозащитник.

Приезжие отмечают, что понимают важность соблюдения российских законов и правил, принятых в российском обществе и с уважением относятся к местной культуре. Однако соблюдение всех норм и правил все же зависит от каждого конкретного человека.