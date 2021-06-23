Выходца из России не допустили до выборов мэра Нью-Йорка

Для уроженца Томска Виталия Филипченко гонка за кресло мэра Нью-Йорка закончилась. Выходец из России, который уже 10 лет живет в Соединенных Штатах, собрал недействительные подписи.

«Сначала я собрал необходимое число подписей. Мне прислали письмо о том, что я в бюллетене, все в порядке. Затем через две недели мне прислали письмо о том, что мое имя перевели на китайский, потому что много китайцев живут, которые не могут читать по-английски. А еще через неделю прислали письмо о том, что они пересчитали подписи и некоторые из них оказались недействительными», — рассказал РИА «Новости» Филипченко.

Собеседник уточнил, что пошел на выборы градоначальника как независимый кандидат. По словам Филипченко, претензий к документам было несколько: где-то не было точного адреса того, кто отдал ему свою подпись, где-то не оказалось нужного кода. У бывшего кандидата в мэры Нью-Йорка никаких претензий нет, так как все было по закону, без особых политических решений.

Филипченко отметил, что не оставляет идею пробиться в Штатах к власти, однако разговоры о каких-то конкретных планах считает преждевременными. По данным агентства, у мужчины есть гражданство США. Он владеет фирмой по грузоперевозкам. Выборы мэра Нью-Йорка состоятся 2 ноября.