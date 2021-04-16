Россиянам рассказали, как получить дополнительные выходные в мае

Работодатели могут проявить инициативу и предоставить сотрудникам дополнительные выходные на майские праздники. Но у такого шага есть важный минус: он уменьшает норму рабочего времени и может повлечь за собой уменьшение зарплаты.

«Если инициатива исходит от работодателя, последний должен решить вопрос об оплате этого выходного дня», — сказали в Роструде. Заявление ведомства приводит «Российская газета».

Для этого необходим локальный нормативный акт, подчеркивается в материале. Его можно издать в произвольной форме, поскольку унифицированная форма такого приказа отсутствует. Следует указать в документе, что предоставленный выходной день подлежит оплате.

На майские праздники россияне будут отдыхать «в два подхода»: с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, напомнили в Роструде.

Увеличение продолжительности майских праздников полезно с точки зрения экономики, поскольку в это время люди тратят деньги, потребляют, покупают. Также на отдыхе люди вкладываются в свое развитие, отметил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.