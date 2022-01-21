Россиянам напомнили о дополнительном выходном в феврале

Россияне в 2022 году в общей сложности будут отдыхать 118 дней. Это следует из утвержденного календаря Минтруда, где прописаны выходные и праздничные дни. В феврале жителей России ждут в общей сложности девять выходных и 19 рабочих дней, один из которых станет сокращенным.

В последний месяц зимы у россиян будет дополнительный выходной в честь Дня защитника Отечества. В этом году он выпадает на среду, 23 февраля. Это означает, что во вторник, 22-го числа, рабочий день сократится на час.

Следующие длинные выходные россиян ждут только в марте. Страна будет отдыхать с 6 по 8 марта в честь Международного женского дня. Также длинный отдых пройдет с 30 апреля по 3 мая, с 7 по 10 мая, с 11 по 13 июня и с 4 по 6 ноября.

При утверждении календаря выходных и праздничных дней на 2022 год правительство перенесло нерабочие дни с субботы, 1 января, на вторник, 3 мая, с воскресенья, 2 января, на вторник, 10 мая, с субботы, 5 марта, на понедельник, 7 марта.