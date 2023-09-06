Общество 06 сентября 2023, 19:15 Выходной сделают в Запорожской области для проведения выборов Балицкий: 8 сентября объявили нерабочим днем в Запорожской области РИА «Новости»

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В Запорожской области 8 сентября объявили нерабочим праздничным днем. Благодаря этому жители региона смогут проголосовать на выборах. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Он сообщил, что подписал указ, по которому 8 сентября 2023 года объявляется нерабочим праздничным днем в связи с реализацией избирательных прав.

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«Первый день голосования на выборах депутатов Законодательного собрания и представительных органов муниципальных образований — объявляется нерабочим праздничным», — отметил Балицкий.

В Москве россияне смогут отдать свой голос с помощью современных технологий — системы электронного голосования. Специалисты отметили, что протестировали ее, а также подготовились к возможным угрозам и атакам. В прошлом году электронное голосование прошло успешно, без технических сбоев.