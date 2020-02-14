Выходной из-за дня голосования по Конституции не уменьшит зарплату россиян

Россиянам, работающим в режиме обычной пятидневки, зачтут День голосования за поправки в Конституцию как обычный выходной. Так предположил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Я не думаю, что эти детали прорабатывались до сих пор, поэтому еще предстоит как-то определиться», — рассказал официальный представитель президента России. Его слова привела радиостанция «Говорит Москва».

По словам Пескова, если говорить о дне голосования как об обычном выходном дне, который тем более не будут вычитывать или который не будут переносить, то, очевидно, работодатели его отметят как обычный выходной с соответствующим режимом оплаты.

ЦИК пока не назвал точную дату голосования за поправки в Конституцию России. По мнению главы ЦИК Эллы Памфиловой, оптимальнее всего назначить дату голосования на апрель. И подготовиться можно успеть, и слишком затягивать событие нецелесообразно.

В 150-миллионной России 108,5 миллиона избирателей. Чтобы россияне успели составить собственное мнение о готовящихся поправках в Конституцию, ЦИК готовит к запуску отдельное мобильное приложение. Дата его релиза пока не объявлена. Всего на кампанию по голосованию будет потрачено не менее 14 миллиардов рублей.