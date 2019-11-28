Выходное 31 декабря будет полезным для работодателей и сотрудников

«31 декабря все равно никто не работает. То есть формально работают, но на самом деле готовятся к празднику или уже отмечают», — отметил он.

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Поэтому рабочее 31 декабря неудобно для работодателя и сотрудников. В канун Нового года производительность снижается, поэтому это невыгодно для начальников. А работники весь день думают только о том, как бы уйти пораньше домой. Поэтому новое предложение Калачев назвал вполне разумным.

«Если говорить о том, что этот перенос отвечает на запрос населения, — он действительно позволяет работодателям и работникам более рационально распорядиться выходными и рабочими днями», — добавил собеседник.

По его словам, этот вопрос уже обсуждают в регионах. Губернаторы ряда субъектов РФ перенесли рабочие дни с 31 на 28 декабря. Кроме того, эксперт обратил внимание на одобрительное отношение депутатов к идее, поэтому появились «шансы на положительное решение».

Ранее в Госдуму внесли законопроект, согласно которому предлагается сделать 31 декабря выходным. Причем нужно перенести выходные так, чтобы в последний день года не нужно было идти на работу, даже если на календаре — будни.