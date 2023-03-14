Общество 14 марта 2023, 22:32 Выходить на лед водоемов запретят в Петербурге с 15 марта

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С 15 марта в Санкт-Петербурге начнет действовать запрет на выход на лед водоемов, которые расположены в городской черте. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на региональное МЧС.

По данным издания, полицейские вместе со спасателями будут проводить рейды. Нарушителям грозят штрафы от 1000 до 5000 рублей.

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«Как показывает практика, штрафы, каких бы они ни были размеров, никого не пугают, поэтому нередко бывает так, что за свою беспечность люди расплачиваются наивысшей ценой — собственной жизнью!» — процитировал сообщение ведомства RT.

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