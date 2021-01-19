Россияне назвали размер желаемой пенсии и условия выхода на отдых

В список необходимых условий респонденты включили возможность заниматься спортом, покупать бытовую технику, ходить в театры и на выставки, а также возможность самостоятельно организовывать свою жизнь.

Личный автомобиль заинтересовал 77% опрошенных, а о помощи по дому заявили только треть респондентов.

Жители мегаполисов на первое место поставили качественную медицину, а жители просто крупных городов заявили о необходимости качественного питания. Опрошенные эксперты отметили, что вопрос собственного жилья на сегодняшний день перед многими не стоит. Пока еще возраст позволяет, можно накопить достаточно средств или взять ипотеку. Поэтому основной упор многие делают на качественную медицину.

Средний ежемесячный доход на пенсии для сохранения качества жизни участники опроса оценили в 45,6 тысячи рублей. Самый большой запрос у москвичей — 65,1 тысячи, на втором месте расположились жители Владивостока — 57,1 тысячи, замкнули тройку петербуржцы с 55,4 тысячами рублей.

Доцент Московского университета имени Витте Кирилл Парфенов отметил, что расчет надо проводить по коэффициенту замещения, предусмотренный конвенцией Международной организации труда. Согласно этому показателю, пенсия должна составлять не менее 40% от утраченного заработка. При таком расчете самыми скромными оказались москвичи, которые желают сохранить 62% от зарплаты. Для сравнения, жители Рязани на пенсии хотели бы получать 110% от заработка, который получают сейчас.