Общество 13 марта 2023, 15:49 Выход новой консоли PlayStation запланировали на 2027 год

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Выход игровой консоли нового поколения от Sony PlayStation 6 ориентировочно запланирован на 2027 год. Об этом сообщил "ФедералПресс" со ссылкой на один из документов компании.

На сегодняшний день о технических параметрах консоли ничего не известно.

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Предполагается, что разработчики устранят проблемы с поддержкой редких типов запоминающих устройств. Также планируется, что Sony интегрирует в PS6 систему беспроводной зарядки аккумуляторов.

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