13 марта 2023, 15:49
Выход новой консоли PlayStation запланировали на 2027 год
Выход игровой консоли нового поколения от Sony PlayStation 6 ориентировочно запланирован на 2027 год. Об этом сообщил "ФедералПресс" со ссылкой на один из документов компании.
На сегодняшний день о технических параметрах консоли ничего не известно.
Реклама
Предполагается, что разработчики устранят проблемы с поддержкой редких типов запоминающих устройств. Также планируется, что Sony интегрирует в PS6 систему беспроводной зарядки аккумуляторов.
Реклама
Видеоигры
Реклама
Реклама