Выход на плато по COVID-19 в России спрогнозировали через пару недель

В течение ближайших 10-20 дней Россия может выйти на плато по заболеваемости COVID-19. В Роспотребнадзоре считают, что этому способствуют введенные за последнее время ограничения.

Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная спрогнозировала в беседе с РИА «Новости», как будет складываться ситуация по коронавирусу в стране.

«Возможно, это произойдет в течение следующих 10-20 дней», — сказала она, подразумевая выход на плато.

В конце сентября — начале октября ввели ряд ограничительных мер. Кроме того, дисциплинированность россиян при соблюдении профилактических рекомендаций выросла. Пшеничная напомнила, что предприятия перевели часть сотрудников на удаленку, а школьников отправили на дополнительную неделю каникул.

Все перечисленное, по мнению специалиста Роспотребнадзора, должно замедлить темпы прироста новых случаев COVID-19. Из-за длительного инкубационного периода инфекции результат будет виден не сразу: до выхода на плато должно пройти минимум полтора таких периода.

Максимально за сутки, предположила Пшеничная, в России могут выявить около 17-18 тысяч новых случаев. Точные прогнозы, заметила она, делать сложно. В статистку может вмешаться резкое похолодание. Организм в таких условиях будет хуже сопротивляться любым вирусам.

В России, по последним данным, подтвердили 1 298 718 случаев коронавируса. На 11 октября его выявили у 13 634 россиян. Выздоровели 1 020 442 подхвативших инфекцию, скончались 22 597.