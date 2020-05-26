    26 мая 2020, 11:33

    Выход из самоизоляции изменит жизнь в России

    Ольга Ситникова

    Выход из режима всеобщей самоизоляции повлияет на различные отрасли в России. Авторы NEWS.ru пояснили, каких изменений стоит ждать.

    В некоторых регионах страны отрасль туризма будет пошагово избавляться от ограничений. По мнению специалистов Ростуризма, первыми к работе вернутся санатории с медицинской лицензией.

    С 1 июня начнется реализация мер социальной поддержки семей с детьми. Их назначат согласно указам президента Владимира Путина.

    Правительству и руководству всех российских регионов 1 июня нужно представить общенациональный план по восстановлению экономики. Поддержки ждут предприниматели и простые граждане, которые пострадали из-за пандемии.

    С первых дней лета приставам будут доступны сведения обо всех банковских счетах, поэтому должникам станет сложнее нарушать закон. А 14 июня планируют отменить банковский роуминг.

    Предполагается, что оплата услуг ЖКХ увеличится на 4% по всей стране.

    Временно центры занятости начнут запрашивать данные о гражданах в МВД. Регистрацию безработных перенесут в онлайн-режим.