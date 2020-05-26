Выход из самоизоляции изменит жизнь в России

В некоторых регионах страны отрасль туризма будет пошагово избавляться от ограничений. По мнению специалистов Ростуризма, первыми к работе вернутся санатории с медицинской лицензией.

С 1 июня начнется реализация мер социальной поддержки семей с детьми. Их назначат согласно указам президента Владимира Путина.

Правительству и руководству всех российских регионов 1 июня нужно представить общенациональный план по восстановлению экономики. Поддержки ждут предприниматели и простые граждане, которые пострадали из-за пандемии.

С первых дней лета приставам будут доступны сведения обо всех банковских счетах, поэтому должникам станет сложнее нарушать закон. А 14 июня планируют отменить банковский роуминг.

Предполагается, что оплата услуг ЖКХ увеличится на 4% по всей стране.

Временно центры занятости начнут запрашивать данные о гражданах в МВД. Регистрацию безработных перенесут в онлайн-режим.