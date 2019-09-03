  • Выход депутата из правящей партии Джонсона лишил его большинства в парламенте

    03 сентября 2019, 20:11

    Ольга Чеснокова

    Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потерял большинство в палате общин. Причиной тому стал выход депутата Филлипа Ли из Консервативной партии. Парламентарий уверен, что жесткий Brexit навредит стране. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Sky News.

    Джонсон оценил шансы на заключение сделки с ЕС по Brexit

    Подробнее

    Депутат Филлип Ли, который являлся бывшим замминистра юстиции, перешел в ряды либерал-демократов.

    Свое решение он объяснил тем, что не может служить интересам британцев в рядах консерваторов. Он добавил, что правительство Джонсона стремится к жесткому Brexit. Однако выход Британии из Евросоюза без сделки с Брюсселем негативно отразится на Соединенном Королевстве.

    «Я пришел к выводу, что больше не могу служить интересам страны и избирателей в своем округе в качестве парламентария от Консервативной партии», — заявил Ли.

    Выход парламентария лишает Джонсона возможности получить большинство в ходе голосований в палате общин даже при поддержке союзников в виде Демократической юнионистской партии Северной Ирландии.

    Ранее Джонсон призвал членов парламента вместе с правительством проголосовать против откладывания выхода страны из Евросоюза, напомнил сайт RT.