Выход депутата из правящей партии Джонсона лишил его большинства в парламенте

Джонсон оценил шансы на заключение сделки с ЕС по Brexit Подробнее

Депутат Филлип Ли, который являлся бывшим замминистра юстиции, перешел в ряды либерал-демократов.

Свое решение он объяснил тем, что не может служить интересам британцев в рядах консерваторов. Он добавил, что правительство Джонсона стремится к жесткому Brexit. Однако выход Британии из Евросоюза без сделки с Брюсселем негативно отразится на Соединенном Королевстве.

«Я пришел к выводу, что больше не могу служить интересам страны и избирателей в своем округе в качестве парламентария от Консервативной партии», — заявил Ли.

Выход парламентария лишает Джонсона возможности получить большинство в ходе голосований в палате общин даже при поддержке союзников в виде Демократической юнионистской партии Северной Ирландии.

Ранее Джонсон призвал членов парламента вместе с правительством проголосовать против откладывания выхода страны из Евросоюза, напомнил сайт RT.