Выгуливавший собаку житель Подмосковья ранил следователя за замечание

Следователь заметил в подмосковных Озерах жителя, который нарушал правила выгула собак. В итоге словесный спор перерос в драку. Правоохранитель попал с ранением в больницу, а мужчина убежал.

Поздно вечером 1 мая стало известно, что следователь попал в больницу, рассказал «360» источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции выяснили, что в лесу на улице Свердлова следователь увидел человека, выгуливающего собаку с нарушениями. Между мужчинами завязался конфликт, который закончился дракой. В итоге правоохранителя госпитализировали, а мужчина скрылся с места случившегося.

Врачи диагностировали у поступившего колото-резаные ранения живота и резаную рану левого плеча. Сейчас подмосковные следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства инцидента с дракой.