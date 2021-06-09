Детям и пьяным россиянам запретят выгуливать собак

Нетрезвым россиянам и детям до 14 лет могут запретить выгуливать собак. Законопроект уже поддержало правительство и готовы одобрить многие депутаты Госдумы.

Ввести запрет на выгул питомцев предложили сенаторы, сообщила газета «Известия». Согласно документу, выводить животных на улицу не смогут дети младше 14 лет, а также взрослые в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения.

Еще сенаторы хотят добиться введения требований к длине поводка. Такая мера необходима для обеспечения безопасности людей. Чтобы соблюсти интересы жильцов домов, предложили запретить держать питомцев на лестничных клетках и в коридорах. Также хотят установить максимальное количество животных, которых можно держать в квартире.

Правительство выдало положительное заключение, но попросило конкретизировать виды питомцев. Авторам законопроекта предложили подумать о финансировании дополнительных полномочий регионов. При этом сенаторы полагают, что реализация документа не потребует дополнительных расходов. Во многих партиях заявили, что готовы поддержать законопроект.