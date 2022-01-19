Выгул собак около школ и больниц могут запретить в Нижнем Тагиле

Власти Нижнего Тагила планируют запретить выгул собак около детских садов, школ и больниц. Об этом сообщило ИА «Все новости» со ссылкой на первого вице-мэра Вячеслава Горячкина.

По данным телеканала «Царьград», сейчас этот момент никак не урегулирован в городских правилах. Чтобы ввести запрет, потребуется пересмотреть некоторые правила благоустройства.

«Реализуя проект „Комфортная городская среда“, мы стараемся учесть вопросы специальных площадок для выгула собак, но идем по этим территориям не такими уж большими темпами», — рассказал Горячкин.