Выгонявшая детей-аутистов с площадки в Петербурге попыталась извиниться, но не за это

Жительница Петербурга Наталья Липская, прогнавшая детей-аутистов с площадки около дома, попыталась извиниться за свой поступок. Но раскаялась лишь в том, что толкала сотрудницу детского центра.

«Я была, конечно, груба. Посмотрела это видео единственный раз. Я там отталкивала [женщину]», — сказала Липская в комментарии «ЛенТВ24».

Петербурженка объяснила, что начала толкаться на последней минуте разговора, когда уже звонила в УК. По ее словам, тогда она уже понимала, что ей не справиться с ситуацией.

«За это хочу принести извинения», — раскаялась жительница ЖК «Балтийская Жемчужина».

Липская добавила, что не оскорбляла детей-инвалидов. Свое возмущение из-за появления детей с особенностями развития она объяснила тем, что их было слишком много. Наталья заявила, что таким образом решила заступиться за свою внучку, которая испугалась, когда ее окружили десятки таких детей, которые бегали и издавали «разные странные звуки».

Муж петербурженки Александр Липский ранее рассказал, что им с женой начали угрожать расправой и тем, что сожгут их машину.