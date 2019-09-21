В Госдуме рассказали, когда выгоднее брать отпуск

В этом случае отпускные выплаты по сумме приближены к заработной плате.

Депутат рассказал, когда могут измениться правила по уходу в отпуск Подробнее

«Если брать отпуск в месяц, в котором мало рабочих дней (май, январь), то по деньгам это будет менее выгодно — каждый рабочий день стоит дороже, но зато получится увеличить отпуск за счет выходных дней», — сказано в сообщении.

Также выгодно взять за раз как можно больше дней, включая выходные. На сайте Госдумы поясняется, что отпускные за выходные платят, а зарплату нет. в опубликованном материале также уточняется, что крайний срок, когда работодатель должен выплатить работнику отпускные, — не позднее, чем за три дня до начала отпуска.

В обычном порядке работник может уйти в отпуск через полгода после выхода на новую работу.

Кроме того, в сообщении также сказано, что если день отдыха выпадает на праздник, то он не включается в отпуск, а переносится на дату, которая следует за его окончанием, уточняет «Газета.ru».