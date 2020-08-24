«Выглядит решительно». Пушков оценил появление Лукашенко с автоматом

Александр Лукашенко в бронежилете выглядит «решительно», но картина все равно «мрачная». Таким мнением поделился российский сенатор Алексей Пушков.

«Надо ли было доводить до этого? Обстоятельств непреодолимой силы не было. Были грубые ошибки в политике», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее в СМИ появилась видеозапись, на которой Лукашенко приземляется на крышу Дворца Независимости в Минске на вертолете. Президент одет в бронежилет, в руках у него автомат.

Лукашенко появился во Дворце Независимости, когда туда дошли протестующие. Очередная массовая акция прошла в Минске 23 августа: проспект Независимости оказался заполнен демонстрантами.

Протесты в Белоруссии начались после выборов президента страны 9 августа. Массовые митинги и акции проходят как со стороны оппозиции, так и со стороны сторонников действующей власти.

К протестующим присоединились работники заводов и других предприятий, которые объявили забастовки.