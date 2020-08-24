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    24 августа 2020, 07:41

    «Выглядит решительно». Пушков оценил появление Лукашенко с автоматом

    Ксения Басырова

    Александр Лукашенко в бронежилете выглядит «решительно», но картина все равно «мрачная». Таким мнением поделился российский сенатор Алексей Пушков.

    «Надо ли было доводить до этого? Обстоятельств непреодолимой силы не было. Были грубые ошибки в политике», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

    Ранее в СМИ появилась видеозапись, на которой Лукашенко приземляется на крышу Дворца Независимости в Минске на вертолете. Президент одет в бронежилет, в руках у него автомат.

    Лукашенко появился во Дворце Независимости, когда туда дошли протестующие. Очередная массовая акция прошла в Минске 23 августа: проспект Независимости оказался заполнен демонстрантами.

    Протесты в Белоруссии начались после выборов президента страны 9 августа. Массовые митинги и акции проходят как со стороны оппозиции, так и со стороны сторонников действующей власти.

    К протестующим присоединились работники заводов и других предприятий, которые объявили забастовки.

    Новости SMI.FM