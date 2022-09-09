«Ведет себя как здоровый». Медведь из Диксона пошел на поправку в Московском зоопарке | 360°

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«Ведет себя как здоровый». Медведь из Диксона пошел на поправку в Московском зоопарке

Гендиректор Московского зоопарка Акулова: медведь из Диксона ведет себя как здоровый

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Раненый медведь из Диксона, которого доставили в Московский зоопарк, выглядит и ведет себя как здоровый и хорошо питается, но задняя часть его тела по-прежнему парализована. Об этом рассказала в Telegram гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

«Мишка уже позавтракал, визуально он выглядит и ведет себя как здоровый хищник, но его задняя часть по-прежнему остается неподвижной», — сообщила она.

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Акулова продемонстрировала видео, на котором зверь с аппетитом ест. На завтрак ему подали овсяную кашу на говяжьем бульоне с добавлением сырого и вареного мяса. В рыбьем жире были растворены антибиотики и обезболивающие.

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«По требованию ветврачей рацион медведя урезан, но зоологи по чуть-чуть добавляют количество продуктов», — пояснила гендиректор Московского зоопарка.

Медведя с огнестрельными ранениями нашли на острове Диксон Красноярского края. Он мог шевелить только головой и передними лапами. На место вылетела команда сотрудников столичного зоопарка. Медведя доставили в Москву. Поначалу надежды на его выздоровление было мало, но под чутким руководством специалистов животное хоть и постепенно, но приходит в себя.

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