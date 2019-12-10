Выездная сессия ПМЭФ пройдет в Катаре

Выездная сессия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2020) пройдет в Катаре с 14 по 15 декабря. В мероприятии будут участвовать руководители российских и катарских компаний, а также инвесторы и представители органов власти.

Как рассказала продюсер дирекции по работе со СМИ Фонда Росконгресс, программа форума в Дохе разделена на два дня. Совместная панельная сессия ПМЭФ и Doha Forum «Развитие сектора высоких технологий в России: перспективы венчурных инвестиций» пройдет 14 декабря.

В этот день планируется обсудить новые мотивации роста инновационной активности в России. В частности, участники сессии затронут вопросы укрепления инфраструктуры, развития стандартов качества инновационных компаний. Кроме того, они обсудят увеличение объемов венчурного инвестирования и возможности сотрудничества России и Катара по этим направлениям.

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Также 14 числа запланирована церемония заключения соглашения. Председатель правления Фонда Росконгресс Александр Стуглев и глава Катарского агентства поощрения инвестиций шейх Али Аль-Валид Аль Тани подпишут документ о создании совместной рабочей группы. Она будет заниматься координацией деятельности в области инвестиций и деловых проектов. Завершит мероприятие пресс-конференция.

На следующий день, 15 декабря, пройдет выездная сессия ПМЭФ «Россия — Катар: реализуя потенциал сотрудничества». Во время делового обеда стороны обсудят пути активизации двустороннего сотрудничества России и Катара. Они затронут взаимодействие стран в области энергетики, экономики, инвестиций и науки.

Кроме того, участники обсудят организацию чемпионата мира по футболу в 2022-м. В следующем году Катар станет страной-гостем Петербургского международного экономического форума.

Для участия в ПМЭФ в Дохе приедут генеральный директор Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) Никита Гусаков, первый заместитель Гендиректора Российского Фонда Прямых Инвестиций (РФПИ) Тагир Ситдеков, а также директор представительства ОАО Газпром в Катаре Дмитрий Соловьев и другие.