Общество 13 января 2024, 02:15 Выдворенного из Латвии российского пенсионера встретили на границе Pixabay

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Выдворенный из Латвии 82-летний пенсионер Борис Катков приехал в Россию. На границе его встретили журналисты и чиновники, сообщил Telegram-канал RT.

Пенсионеру пообещали, что в России его «не оставят и не бросят». Помочь мужчине вызвался губернатор Псковской области Михаил Ведерников, назвавший депортацию «проявлением русофобии и слабоумия». Близких родственников у мужчины в РФ нет: в Латвии остались жена, дети и внуки.

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Латвийские власти признали Каткова «угрозой национальной безопасности». Проигнорировав нормы закона, ему дали час на сбор вещей, после чего повезли к границе. Пенсионеру не позволили оспорить вердикт и решить финансовые вопросы.

Ранее Управление по делам миграции и гражданства Латвии сообщило, что депортация из страны угрожает 1167 гражданам России, большинство из них — пенсионеры. Причиной стало отсутствие запроса на получение вида на жительство, процесс оформления которого усложнился: правительство отказывается продлевать временные документы и ввело обязательный экзамен на знание местного языка для получения постоянного ВНЖ.