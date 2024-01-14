Общество 14 января 2024, 12:14 Выдворенного из Латвии пенсионера поселили в отеле в Калининграде Депортированного из Латвии 82-летнего россиянина поселили в отеле Калининграда Пресс-служба губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

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Военного пенсионера Бориса Каткова, которого депортировали из Латвии, поселили в отеле в Калининграде. Об этом сообщили «Известия».

По данным издания, 82-летний россиянин проживает в гостинице со своим сыном. Они планируют забрать из Латвии супругу пожилого человека в ближайшее время.

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Латвийские власти признали Каткова «угрозой национальной безопасности» и дали ему час на сборы, после чего отвезли к границе. Накануне губернатор Калининградской области Михаил Ведерников пообещал, что пенсионера встретят и разместят, а также окажут ему необходимое внимание и помощь.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что россиянина выдворили из Латвии под надуманным предлогом, и его депортация носит провокационный характер. Такой шаг с латвийской стороны нацелен на запугивание русскоязычных жителей, которые стали жертвами русофобии и неонацистских проявлений. Захарова заверила, что Россия не бросит депортированных людей.