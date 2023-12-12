Общество 12 декабря 2023, 15:30 Выдворение из России потушивших Вечный огонь подростков посчитали оправданным Муфтий Крганов назвал оправданным выдворение из РФ потушивших Вечный огонь детей Elena Mayorova/Global Look Press

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Выдворение из России подростков, потушивших снежками Вечный огонь в Санкт-Петербурге, — оправданная мера. Такое мнение озвучил глава Духовного собрания мусульман РФ муфтий Альбир Крганов, его слова привело издание Lenta.ru.

Проверка показала, что семьи детей проживают на территории России, нарушая миграционное законодательство, напомнил Крганов.

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«Нарушили миграционное законодательство — отвечайте», — подчеркнул муфтий.

По мнению главы Духовного собрания мусульман, люди, осквернившие священный для России символ, должны нести ответственность вне зависимости от принадлежности к той или иной социальной группе. Если дети мигрантов позволили себе потушить Вечный огонь, значит, они плохо знают ценности и историю России, отметил Крганов. Муфтий назвал это недоработкой семьи, образовательных учреждений и общественных деятелей.

Трое подростков потушили Вечный огонь в Красном Селе 10 декабря. Полицейские выявили нарушителей, детей отправили в специализированные учреждения. Суд Красносельского района постановил выдворить подростков из России.