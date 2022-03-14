«Выдохнуть и успокоиться». Маркетолог дал совет, как вести себя с фейками

Если пользователи Сети увидели фейк о каком-то событии, не стоит эмоционально реагировать и делиться им с окружающими. Лучшая тактика — успокоиться. Об этом «360» рассказал блогер и маркетолог Роман Носик.

«Если вы или ваши близкие увидели фейк и ваша первая реакция — возмутиться, поделиться, сообщить, что-то сказать, лучшим здесь будет выдохнуть и успокоиться. Против фейков работает время, каждый из них будет опровергнут раньше или позже», — заявил Носик.

Блогер напомнил, что фейки являются самым обычным оружием в информационной войне.

«Использовались они всегда, сегодняшняя информация, когда на нас обрушилось большое количество фейков, — это не новость. Нужно знать, что с этим делать», — заключил Носик.

В России ввели уголовное наказание за фейки в отношении ВС РФ. В Кремле пояснили, что власти страны пошли на такой шаг на фоне развязанной информационной войны.