Выдержку российского коньяка начнут определять по новым правилам

Новый закон о виноделии ввел понятие «российский коньяк». Для обозначения выдержки отечественной продукции будут использоваться аббревиатуры по аналогии с обозначениями XO и VSOP.

Под российским понимается коньяк, который сделан на 100% из выращенного в России винограда. Это по закону должно быть отображено на этикетке, сообщил РБК.

Отечественные напитки поделили на три категории — одинарные, марочные и коллекционные коньяки. Марочные также подразделяются на несколько видов в зависимости от срока выдержки.

Для ее обозначения предусмотрено несколько аббревиатур. Значение «КВ» — коньяк выдержанный — будут получать напитки с выдержкой не менее шести лет. Коньяком выдержанный высшего качества или «КВВК» считается коньяк с выдержкой не менее восьми лет. У «КС» (коньяк старый) она должна быть не менее десяти лет, а у «ОС» (очень старый) — не меньше 20 лет.

Согласно закону, коньяк останется защищенным географическим наименованием. Коньяком можно называться только бренди, произведенный в департаменте Шаранта во Франции, где расположен город, который дал название этому напитку.