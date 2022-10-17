Премии пермским чиновникам на 40 млн рублей объяснили прошлогодними заслугами | 360°

Все новости

Подмосковье

17 октября 2022, 17:05

Шезлонги и теннисные столы появились в сквере у Дворца спорта в Жуковском

Происшествия

17 октября 2022, 17:03

КамАЗ столкнулся с поездом в Тамбовской области, один человек погиб

Реклама

Подмосковье

17 октября 2022, 16:53

Почти 30 заблудившимся в лесах Подмосковья помогли найти дорогу в выходные

Подмосковье

17 октября 2022, 16:50

Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Карпово в Ступине открыли после ремонта

Подмосковье

17 октября 2022, 16:48

Семинар о повышении эффективности племенной работы провели в Ногинске

Эксклюзив

17 октября 2022, 16:41

На нас мир учится. Противостояние России и Украины — первое в абсолютно прозрачном мире

Подмосковье

17 октября 2022, 16:39

Самозанятые Подмосковья повысят навыки на бизнес-форуме

Мир

17 октября 2022, 16:21

Фраза о признании Западного Иерусалима столицей Израиля исчезла с сайта МИД Австралии — СМИ

Подмосковье

17 октября 2022, 16:21

Качество воды улучшили в поселке Елизаветино под Электросталью

Общество

17 октября 2022, 14:50

Премии пермским чиновникам на 40 млн рублей объяснили прошлогодними заслугами

Чиновникам Пермского края дадут премии на 40 млн рублей, несмотря на жалобы мобилизованных

Читать 360tv в

Чиновники Пермского края получат премии на сумму более 40 миллионов рублей, несмотря на жалобы мобилизованных на нехватку снаряжения и задержку единовременных выплат их семьям. Правительство региона объяснило сайту «Подъем», что эти деньги федеральное правительство выделило за успехи в 2021 году.

«Между муниципальными образованиями Пермского края распределены дотации, поступившие из федерального бюджета за достижение краем в 2021 году результатов оценки эффективности деятельности субъектов», — сообщили власти.

Реклама

Работу местных чиновников оценивали по 16 показателям, в том числе развитию системы образования, культуры, улучшении жилищных условий, молодежной политике, помощи малому и среднему бизнесу. Адресную поддержку семей мобилизованных усилили, но как именно, не уточнили.

Реклама

Жителей Пермского края, призванных по частичной мобилизации, распределили по учебным центрам Елани и Тюмени. Губернатор Дмитрий Махонин 15 октября встретился с ними. Бойцы пожаловались, что экипировкой их обеспечили власти Тюменской области, а не Пермского края, и на отсутствие единовременных выплат семьям, сообщил «Коммерсант». Деньги им не перечислили. Глава региона заявил, что ждет указаний от федерального правительства.

Пермский край

Частичная мобилизация в РФ

0

0

0

0

4

0

Реклама

Реклама