Премии пермским чиновникам на 40 млн рублей объяснили прошлогодними заслугами | 360°

Общество 17 октября 2022, 14:50 Поделиться Telegram

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Viber Премии пермским чиновникам на 40 млн рублей объяснили прошлогодними заслугами Чиновникам Пермского края дадут премии на 40 млн рублей, несмотря на жалобы мобилизованных

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Чиновники Пермского края получат премии на сумму более 40 миллионов рублей, несмотря на жалобы мобилизованных на нехватку снаряжения и задержку единовременных выплат их семьям. Правительство региона объяснило сайту «Подъем», что эти деньги федеральное правительство выделило за успехи в 2021 году.

«Между муниципальными образованиями Пермского края распределены дотации, поступившие из федерального бюджета за достижение краем в 2021 году результатов оценки эффективности деятельности субъектов», — сообщили власти.

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Работу местных чиновников оценивали по 16 показателям, в том числе развитию системы образования, культуры, улучшении жилищных условий, молодежной политике, помощи малому и среднему бизнесу. Адресную поддержку семей мобилизованных усилили, но как именно, не уточнили.

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Жителей Пермского края, призванных по частичной мобилизации, распределили по учебным центрам Елани и Тюмени. Губернатор Дмитрий Махонин 15 октября встретился с ними. Бойцы пожаловались, что экипировкой их обеспечили власти Тюменской области, а не Пермского края, и на отсутствие единовременных выплат семьям, сообщил «Коммерсант». Деньги им не перечислили. Глава региона заявил, что ждет указаний от федерального правительства.

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