Общество 12 декабря 2023, 10:13 Выдавшие в детсаде Хабаровска грамоты с символикой Украины сотрудники решили уволиться Мэр Хабаровска Кравчук: выдавшие детям грамоты с символикой Украины уволятся РИА «Новости»

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Заведующий детсадом и инструктор по физкультуре решили уволиться после того, как вручили детям грамоты с украинской символикой. Об этом сообщил мэр Хабаровска Сергей Кравчук в своем Telegram-канале.

«Приношу извинения воспитанникам детского сада № 122 и их родителям. Новые грамоты выданы. Понимая свою ответственность за инцидент, заведующая детским садом и инструктор написали заявление об увольнении», — сообщил градоначальник.

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По его словам, выяснение всех обстоятельств ситуации продолжается. Кравчук решил провести дополнительные мероприятия по «задачам патриотического воспитания с коллективами всех дошкольных образовательных учреждений» города.

Грамоты с украинской символикой выдали воспитанникам детского сада № 137. В заведении прошли соревнования по пионерболу, в которых участвовали сразу несколько детских садов. Специалист по физкультуре сада № 122 нашла шаблон грамоты в Сети, распечатала и принесла «награды» на соревнования.