Общество 12 марта 2024, 10:34 Выдавшая ордер на арест Путина судья стала новым главой МУС Японская судья Томоко Аканэ стала новой председательницей МУС до 2027 года IMAGO / Klaus Rainer Krieger / Global Look Press

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Судья из Японии Томоко Аканэ стала новым председателем Международного уголовного суда до 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

«На пленарном заседании 11 марта судьи Международного уголовного суда избрали председателем судью Томоко Аканэ. Первым вице-председателем стал Розарио Сальваторе Айтала, пост второго вице-председателя занял Рейн Алапини-Гансу», — заявили в суде.

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На посту председателя МУС Аканэ сменила Петра Хофманьского, который возглавлял структуру с 2021 года.

МВД России в июле 2023 года объявило Аканэ в розыск по уголовной статье. Она являлась одной из судей МУС, которые вынесли решение о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина.

Кроме того, ведомство предъявило заочные обвинения судье МУС Розарио Сальваторе Айтале и прокурору МУС Хану Кариму Асаду Ахмаду. Их также объявили в розыск.