12 марта 2024, 10:34
Выдавшая ордер на арест Путина судья стала новым главой МУС
Японская судья Томоко Аканэ стала новой председательницей МУС до 2027 года
Судья из Японии Томоко Аканэ стала новым председателем Международного уголовного суда до 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.
«На пленарном заседании 11 марта судьи Международного уголовного суда избрали председателем судью Томоко Аканэ. Первым вице-председателем стал Розарио Сальваторе Айтала, пост второго вице-председателя занял Рейн Алапини-Гансу», — заявили в суде.
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На посту председателя МУС Аканэ сменила Петра Хофманьского, который возглавлял структуру с 2021 года.
МВД России в июле 2023 года объявило Аканэ в розыск по уголовной статье. Она являлась одной из судей МУС, которые вынесли решение о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина.
Кроме того, ведомство предъявило заочные обвинения судье МУС Розарио Сальваторе Айтале и прокурору МУС Хану Кариму Асаду Ахмаду. Их также объявили в розыск.
Суд
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