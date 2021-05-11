Выдавать разрешение на оружие предложили только после службы в армии

Генеральный директор охранной фирмы «Титан» Сергей Алексеев обозначил, что оружие можно выдавать лишь с 21 года, а еще лучше тем, кто служил в армии. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

В связи с недавними событиями в Казани, где в одной из школ погибли девять человек в результате стрельбы, Алексеев призвал ужесточить процедуру получения разрешения на ношение оружия.

«Вообще, людей, которые обладают оружием, нужно каким-то образом категорировать, ставить на учет, чтобы понимать, с какой целью кто-то приобрел оружие: для охоты или для спорта», — подчеркнул собеседник издания.

Он заметил, что в некоторых странах необходимо состоять к стрелковых обществах, члены которых сдают зачеты раз в какое-то время, а также проходят переподготовку.

«Сегодня школу оканчивают в 18-19 лет, и это совсем дети. Именно поэтому я считаю, что разрешать хранить оружие можно не раньше 21 года, а еще лучше — только тем, кто прошел службу в армии», — добавил эксперт.