Юрист Конышев рассказал, как включить отопление, если май выдался холодным

Если на улице до сих пор холодно, а отопление отключили, жильцы дома могут направить коллективное письмо в управляющую компанию. Об этом «ФедералПресс» рассказал юрист Андрей Конышев.

«В вопросе включения отопления власти руководствуются нормами погодных условий. При постоянной температуре около нуля градусов отопление включают без обращений граждан», — сказал юрист.

Если отопление все же не включают, жильцам следует написать коллективное письмо. Обычно его рассматривают до 30 рабочих дней, однако жильцы в заявлении могут попросить ускорить рассмотрение до 10 дней — тогда, вероятно, его рассмотрят досрочно.