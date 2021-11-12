Выдающийся кардиолог Евгений Чазов умер в возрасте 92 лет

Академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии и выдающийся кардиолог Евгений Чазов ушел из жизни в возрасте 92 лет. Об этом сообщили в Минздраве.

Чазов был создателем тромболитической терапии, он без преувеличения спас миллионы жизней. Его подходы к терапии тромбозов широко применялись в России, Европе и США.

«Эксперимент по применению фибролизина — препарата для растворения тромбов при лечении инфаркта миокарда — Евгений Иванович провел на себе», — отметили в ведомстве.

За эту разработку Чазов в 1982 году был удостоен Ленинской премии. На протяжении трех лет он возглавлял Минздрав СССР. Под его руководством сложилась известная научная кардиологическая школа, также Чазов был сопредседателем движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны».

Академик РАН был удостоен трех Государственных премий СССР, Премии совета министров СССР и Государственной премии России, получил четыре Ордена Ленина. Ему были присвоены звания полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством», Героя Социалистического Труда.

В Минздраве выразили соболезнования родным и коллегам Чазова.