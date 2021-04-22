Заммэра Ефимов: выдачу льготных займов упростят для промышленников в Москве

Промышленникам Москвы упростят получение льготных займов. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства подписал двустороннее соглашение со Сбербанком. Это сократит срок рассмотрения заявок на получение льготных займов и снизит количество необходимых для процедуры документов.

Соглашение позволит сделать финансовую помощь промышленникам максимально доступной и оперативной. Оно избавит клиентов фонда от необходимости собирать значительную часть документов Владимир Ефимов.

В результате, по словам Ефимова, сократится срок рассмотрения заявок. Производители смогут получить заем в фонде на сумму от 10 до 300 миллионов рублей.

«Это можно будет сделать по ставке от 2 до 4%. С 2017 года общая сумма оказанной помощи превысила два миллиарда рублей», — добавил заместитель мэра Москвы.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров отметил, что сумма и условия льготного займа будут зависеть от конкретной программы.

«Мы постоянно модернизируем как сами продукты фонда, так и механизмы его работы. Только по итогам прошлого года пакет документов, необходимый для получения займов, удалось сократить на 6%. Кроме того, ввели сразу несколько новых направлений помощи. Например, „Экспорт АПК“», — рассказал Прохоров.

Он добавил, что в значительной мере пересмотрели и экспортные условия, позволяющие предприятиям пополнять оборотные средства на оплату сырья для производства продаваемых за границу товаров.

Уже выдали два таких займа на общую сумму 300 миллионов рублей. Об этом рассказал генеральный директор московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства Анатолий Гарбузов.

Фонд активно развивается в области цифровизации процессов, позволяющих потенциальным заемщикам проще и легче собирать документы для льготных займов Анатолий Гарбузов.

Он добавил, что соглашение с крупнейшим банком позволит повысить доступность льготных займов.

«Сегодня одной из важнейших задач для Московского банка Сбербанка является поддержка промышленности и предпринимательства в столице. Совместно с правительством Москвы и фондом мы помогаем бизнесу трансформироваться и успешно развиваться в условиях глобальной цифровизации», — подчеркнул вице-президент Сбербанка, председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.

Он подчеркнул, что клиентам предоставляют необходимые ресурсы и самые современные сервисы.