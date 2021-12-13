Выдачу сертификатов неофициально переболевшим COVID-19 поддержали в Госдуме

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в разговоре с RT прокомментировал предложение выдавать сертификаты неофициально переболевшим COVID-19. Как ранее сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, сертификаты будут выдавать по результатам анализов на наличие антител.

Тумусов назвал это правильным решением, поскольку очень многие люди переболели ковидом бессимптомно, даже не обращаясь за медицинской помощью.

«Многие переболели бессимптомно… Нужно выдавать сертификаты, QR-коды», — сказал депутат.