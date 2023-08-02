Общество 02 августа 2023, 13:24 Выдачу оружия добровольцам в Белгородской области сочли необходимой мерой Песков назвал выдачу оружия добровольцам теробороны Белгородской области необходимой мерой РИА «Новости»

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Выдача оружия добровольцам территориальной обороны в Белгородской области идет в связи с текущей обстановкой в регионе и полным соответствием с законодательством. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

«Подобные меры необходимы на фоне нападений и атак, которые идут со стороны территории Украины. Главное, что все осуществляется в связи с обстановкой на земле и строгом соответствии с законодательством», — сказал он.

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Также Песков ответил на вопрос о вероятных опасениях в Кремле о попадании оружия «не в те руки».

«Бесконтрольным оружие не бывает никогда. Механизмы контроля тщательно предусмотрены и реализованы. Нет сомнений, что так все оно и есть», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Ранее в Белгородской области прошла торжественная церемония вручения стрелкового оружия членам территориальной обороны. Перед его получением бойцы прошли тщательную подготовку.