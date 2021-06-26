Выдачу «молока за вредность» предложили возобновить в России

Минтруд решил возобновить выдачу «молока за вредность» на производствах. При этом работники смогут сами выбрать между диетическим питанием, молоком или кисломолочными продуктами.

Проект приказа министерства опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, молодо и другие продукты предлагается выдавать сотрудникам, если на них воздействуют вредные производственные факторы.

Речь идет о 968 химических факторах (химвеществах), трех биологических (микроорганизмах) и одном физическом (ионизирующем излучении). Список планируют отправить на согласование в Минздрав и Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Если проект приказа одобрят, то работники смогут вместо молока выбирать кисломолочные продукты или диетические продукты. В перечне есть йогурт жирностью до 2,5% (500 граммов за смену), творог до 9% жирности (100 граммов) и сыр до 24% (60 граммов). Также сотрудники смогут отказаться от продуктов и взять вместе них денежную компенсацию.