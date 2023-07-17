Общество 17 июля 2023, 13:30 Выдачу грантов на новые разработки в сфере IT приостановят в России Минцифры: выдачу грантов на новые IT-разработки приостановят до 1 сентября РИА «Новости»

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Минцифры на срок до 1 сентября временно прекратит выдачу грантов на новые разработки в сфере IT. В этот период ведомство обновит состав комиссий и процессы принятия решений, сообщили в Telegram-канале министерства.

В ведомстве пояснили, что займутся независимой оценкой компетенций основного оператора грантов сотрудников — РФРИТ. Помимо этого, обновят состав органов принятия решений и пул экспертов, которые участвуют в оценке заявок.

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Будет проведен и аудит принятых решений о выдаче грантов в период 2022–2023 годов. В случае сомнений в стопроцентной чистоте проектов их отменят, уточнил RT.

Также Минцифры хочет оптимизировать процессы принятия решений о выдаче грантов, чтобы полностью исключить влияние на них сотрудников ведомства, сделать все этапы запуска и реализации таких проектов прозрачными и публичными.

Для решения всех указанных задач ведомство создаст комиссию по проверке. Ее возглавит министр Максут Шадаев. В состав войдут уполномоченные представители основных ассоциаций в IT-сфере и экспертных организаций.

Помимо этого, в министерстве собираются проверить обоснованность всех отказов в поддержке проектов, рассмотреть жалобы и предложения для оптимизации процессов. Результаты анализа и аудита проектов обнародуют после окончания работы.