Выдачу бесплатных лекарств для лечения COVID-19 дома продлили в России

Глава кабмина сделал такое заявление на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

«Правительство продлевает выдачу бесплатных лекарств людям, которые заболели коронавирусом и лечатся дома под наблюдением врачей», — сказал Михаил Мишустин.

Он уточнил, что на эти цели в регионы направят дополнительно 2,8 миллиарда рублей. Это средства позволят обеспечить лекарствами еще не менее 350 тысяч человек.

Предложение правительства обеспечить граждан на амбулаторном лечении лекарствами от коронавируса в конце октября поддержал президент России Владимир Путин.

«Правительство обсуждало уже эту проблему и сейчас вышло на решение о том, чтобы обеспечивать граждан, которые нуждаются в этой помощи, бесплатными лекарствами», — сказал президент и отметил, что в итоге эти пациенты смогут лечиться дома.

Российский лидер поручил выделить на эти цели пять миллиардов рублей, чтобы закупить все необходимые лекарства и призвал не затягивать этот процесс.