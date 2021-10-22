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    22 октября 2021, 02:34

    Кабмин рассмотрит ужесточение правил выдачи охотничьего билета

    Ирэна Вороник

    Правительство России в пятницу обсудит внесение изменений в правила выдачи охотничьего билета. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина и добавили, что поправки сделают обязательными некоторые проверки россиянина перед выдачей документа.

    Кабмин рассмотрит ужесточение правил выдачи охотничьего билета

    «Законопроектом предлагается за гражданами, впервые претендующими на получение охотничьего билета, законодательно закрепить обязанность по прохождению обучения требованиям охотничьего минимума и проверки на его знание, включающее в себя требования правил охоты, требования техники безопасности при осуществлении охоты и основы биологии диких животных», — пояснили в кабмине. Заявление пресс-службы привел ТАСС.

    Помимо этого, всех, кто претендует на получение охотничьего билета в первый раз в жизни, обяжут предоставлять результаты медосвидетельствования. Медики должны подтвердить, что у россиянина нет никаких противопоказаний к владению оружием.

    Все эти изменения вынесли на повестку в том числе из-за того, что в России участились случаи применения оружия в учебных заведениях. Только за последнее время на всю страну прогремели две такие ситуации, одна привела к трагедии. В сентябре студент Пермского государственного университета ворвался в один из корпусов и открыл там стрельбу. Жертвами стали шесть человек, пострадавших более 40.