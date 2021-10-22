Кабмин рассмотрит ужесточение правил выдачи охотничьего билета

Правительство России в пятницу обсудит внесение изменений в правила выдачи охотничьего билета. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина и добавили, что поправки сделают обязательными некоторые проверки россиянина перед выдачей документа.

«Законопроектом предлагается за гражданами, впервые претендующими на получение охотничьего билета, законодательно закрепить обязанность по прохождению обучения требованиям охотничьего минимума и проверки на его знание, включающее в себя требования правил охоты, требования техники безопасности при осуществлении охоты и основы биологии диких животных», — пояснили в кабмине. Заявление пресс-службы привел ТАСС.

Помимо этого, всех, кто претендует на получение охотничьего билета в первый раз в жизни, обяжут предоставлять результаты медосвидетельствования. Медики должны подтвердить, что у россиянина нет никаких противопоказаний к владению оружием.

Все эти изменения вынесли на повестку в том числе из-за того, что в России участились случаи применения оружия в учебных заведениях. Только за последнее время на всю страну прогремели две такие ситуации, одна привела к трагедии. В сентябре студент Пермского государственного университета ворвался в один из корпусов и открыл там стрельбу. Жертвами стали шесть человек, пострадавших более 40.