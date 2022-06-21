Россиянам рассказали, можно ли на самом деле «вычислить по IP»

Угрозы «вычислить по IP» так часто звучали в спорах в интернете, что превратились в мем. Сайт kp.ru рассказал, действительно ли возможно вычислить оппонента по IP-адресу и к чему это может привести.

IP-адреса бывают двух видов: статические (постоянные) и динамические (меняются при каждом подключении). Еще используют понятия белый и серый IP. Белый — это персональный адрес, а серый — общий, через него в сеть выходят несколько пользователей (например, в одной организации или доме).

Обычным пользователям провайдеры выдают серые динамические адреса. Статические и белые понадобятся при создании веб-сайта и оформляются за отдельную плату. Следовательно, определить местоположение пользователя с серым динамическим адресом почти невозможно. Если же кто-то захочет потратить усилия, чтобы все-таки сделать это, максимум что он узнает — страну и город, из которого человек выходил в Сеть.

Предоставить точное местонахождение пользователя может только провайдер по запросу полиции или ФСБ.