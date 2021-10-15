Выброшенные в мешке щенки едва не попали под пресс в мусоровозе под Тюменью

В селе Юргинское Тюменской области сотрудники мусоровоза спасли щенков, которых кто-то выкинул на помойку, засунув в мешок. Маленькие собаки начали скулить буквально за секунду до того, как в машине включили устройство для прессирования отходов.

О спасении животных рассказала первый замруководителя Тюменского экологического объединения Светлана Петренко в комментарии сайту kр.ru.

По ее словам, щенки были в пакете, который выбросили в контейнер для мусора. До того момента, как содержимое бака выгрузили в кузов мусоровоза, щенков было не слышно, никто не подозревал, что они там могут быть.

«Они начали жалобно скулить только за секунды до включения пресса. Шокированным мужчинам потребовалось немало усилий, чтобы отыскать их среди мусора», — добавила она.

По данным издания, это уже не первый случай, когда водители мусоровозов находят живых щенков и котят среди отходов. По мнению сотрудников, людям нужно быть гуманнее и добрее к животным. Их можно попробовать отдать в добрые руки или пристроить в приют, но не выбрасывать живыми на помойку, после чего их может ждать страшная смерть под прессом.