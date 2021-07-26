Выброшенные морем тапочки в Сочи захотели забрать туристы. Видео

На берег в Сочи после шторма море выбросило кучи мусора, среди которых оказалось множество разноцветных пластиковых и резиновых тапочек. Присутствовавшие на пляже решили подобрать пары и забрать их себе. Процесс попал на видео и вызвал скандал в соцсетях.

Опубликовавший ролик в Instagram-аккаунте @sochi_today пользователь прокомментировал происходящее: «Вот дары моря. Сегодня море выкинуло подарочки всем».

Однако далеко не все фолловеры были настроены так мирно. Многие заявили, что это «позорники и бомжи». Некоторые клялись, что это наверняка туристы, так как местные до такого докатиться не могут.

«Какой ужас Господи, люди теряют свой облик человеческий, до чего опустились. Н уважайте же себя немного, стыдоба!» — написала elzashamyan.

Пользователь под ником korobkazhan разразился целой отповедью, в которой сокрушался о том, что приехавшие на отдых люди относятся к городу много хуже предыдущих поколений.

«А если с утонувших?» — ужаснулась marinakhkaragezian.

«Это не дары моря, это море возвращает идиотами их шмотки!» — пошутил в ответ vhrvisum.

Но многие не поняли категоричных заявлений. Почему надо ругаться и сердиться, если местные или отдыхающие разобрали бесхозную обувь.

«Люди бредят, ну взяли тапки, вам-то какое дело, меньше отходов будет», — резюмировал kosarevds.

На днях ливни и сильный шторм частично разрушили подпорную стену и брусчатку набережной в поселке Лоо Лазаревского района Сочи.