Выброшенному на мороз коту в Тюмени установили протезы

Грустная история с хорошим концом произошла в Тюмени. Недобросовестные хозяева выбросили на мороз кота Тома. Ему пришлось ампутировать лапы, однако коту установили протезы, а сейчас он уже обрел новый дом, рассказал kp.ru.

«Он стал жертвой недобросовестных разведенцев, которые „плодят“ породистых кошек. У Тома врожденная аномалия конечностей, из-за которой лапы растут очень медленно. Такой больной кот был не нужен хозяевам, поэтому его оставили на улице в коробке в 30-градусный мороз. Врачи решили ампутировать недоразвитые лапки, а на их место поставить уникальные титановые протезики», — рассказала изданию зоозащитница Алеся Клочко, которая приняла участие в судьбе кота.

Сейчас кот свободно передвигается с помощью протезов и даже научился чесать новыми титановыми «лапами» за ухом. Ему нашли новую хозяйку, которая рассказывает, что, несмотря на все пережитое, кот остался очень ласковым и доверчивым к людям.