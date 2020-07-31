Выброшенная из машины по пути в Сочи женщина рассказала свою версию. А водитель заявил, что никого не вез

Женщина, которую с двумя детьми на трассе между Геленджиком и Сочи оставил водитель сервиса по поиску попутчиков, рассказала свою историю произошедшего. В беседе с «360» она поделилась, что мужчина с самого начала вел себя странно, но других вариантов уехать не было.

Лора Березковская хотела добраться из Геленджика в Сочи. С собой у женщины было много вещей и два маленьких ребенка.

«Я была уверена, что можно на поезде уехать, но в Геленджике нет ЖД ветки - и стала искать варианты. [На машине] ехать около шести часов, это меньше, чем на автобусе и более комфортно», — рассказала она.

Она воспользовалась приложением «Едем РФ», так как на других аналогичных ресурсах не было доступных машин, а на рейсовый автобус они не успевали.

«По телефону он (водитель — прим.ред. ) был очень спокойный и вежливый», — отметила Березковская. Она добавила, что мужчина лояльно отнесся, что будут дети и много багажа.

Странности начались при встрече — водителю не понравилось, что у женщины с собой беговел. За это он потребовал доплатить.

«Я рассказала ему, что с собой много вещей: сумки, два чемодана и кресла (для детей — прим.ред). Тогда он ответил, что за беговел с меня 2,5 тысячи. Он знал, что других рейсов нет, и пытался манипулировать», — вспоминает она.

Женщина согласилась, и они сели в машину, где, по ее словам, водитель стал сразу очень вежливым.

«Как будто два разных человека», — заявила Березковская.

Чуть выехав из города, мужчина потребовал у матери предоплату в большем размере. Женщина перевела ему часть средств.

Она отметила, что они старались не доставлять неудобств и не останавливались в поездке часто. В пути мужчина начал грубо разговаривать с детьми и просил их «заткнуться». Доехав до Туапсе женщина попросила остановить, чтобы купить еды и воды.

«Дети поели чипсы. Все было аккуратно, салфетками влажными пальцы вытерли, упаковку я убрала в сумку», — рассказала Березковская. Она подчеркнула, что на ролике видно, что в салоне после них было чисто.

В какой-то момент водитель грубо обратился к женщине, на что она сделала ему замечание и попросила разговаривать с уважением.

«Я была в шоке, посмотрела на него и сказала, может быть хотя бы на „Вы“ будете разговаривать?», — сообщила она.

Видимо, это стало последней каплей. Он повернул на обочину и, нецензурно выражаясь, стал вытаскивать вещи попутчиков из машины.

«Он просто орал матом вытаскивал наши вещи. Заставил ребенка старшего выйти, он испугался», — вспоминает она.

Женщина оставалась в машине с младшим ребенком на руках, прося вернуть часть средств. Тогда водитель вытащил ее за ногу.

«Вторую повредил — стерлась кожа об асфальт. Я сейчас плохо хожу. Он просто [меня] бросил на асфальт», — рассказала она, добавив, что в момент инцидента никто не помог и не остановился.

Источник фото: телеканал «360»

«360» связался с мужчиной по номеру, который передала Березковская. Несмотря на то, что в мессенджере у него стоит фотография, очень похожая на человека в ролике, — водитель все отрицает.

Он заявил, что вообще никого не вез в тот день. По его словам, он периодический подвозит людей, но о приложении «Едем РФ» слышит впервые.

«Я не понимаю, о чем вы. Меня там (в приложении — прим. ред.) точно нет. Вчера я никого точно не подвозил», — сказал он.