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    25 октября 2021, 14:59

    Выбрасывающих крупный мусор на помойку россиян предупредили о штрафе

    РИА Новости: россиян могут оштрафовать на 2 тысячи рублей за выброс крупного мусора на помойку

    Ольга Назаркина, Юлия Булыгина

    За выброс старой мебели, холодильников, велосипедов или стиральной машины на помойку полагаются штрафы в размере двух тысяч рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на опрошенных экспертов.

    Выбрасывающих крупный мусор на помойку россиян предупредили о штрафе

    Член Ассоциации юристов России Ольга Митева уточнила, что под крупногабаритными отходами понимаются те, размеры которых превышают полметра в высоту, ширину или длину.

    За неправильное обращение с ними человека могут привлечь по административной статье 8.2 КоАП РФ, предупредила она. Санкция по ней для обычных граждан составляет от одной до двух тысяч рублей.

    За повторное нарушение в течение года придется отдать уже от двух до трех тысяч рублей. По словам специалиста, нарушение правил могут увидеть и просто соседи, и экологические инспекторы.

    После этого они могут это зафиксировать на фото или видео и подать заявление в полицию. Также люди могут обращаться на специальные горячие линии, которые действуют в ряде муниципалитетов, или в управляющую компанию.

    По словам руководителя регионального центра НП «ЖКХ Контроль» Валерия Мамчура, даже если рядом с домом нет специальных площадок, куда можно было бы вынести крупногабаритный мусор, это все равно не дает права нарушать правила. Те жители, которые замечают подобное, могут обращаться к местным властям с жалобой на оператора, который отвечает за обращение с твердыми коммунальными отходами.

    Митева отметила, что если оператор неоднократно нарушает нормы, это может грозить ему потерей статуса.