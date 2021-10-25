Выбрасывающих крупный мусор на помойку россиян предупредили о штрафе

За выброс старой мебели, холодильников, велосипедов или стиральной машины на помойку полагаются штрафы в размере двух тысяч рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на опрошенных экспертов.

Член Ассоциации юристов России Ольга Митева уточнила, что под крупногабаритными отходами понимаются те, размеры которых превышают полметра в высоту, ширину или длину.

За неправильное обращение с ними человека могут привлечь по административной статье 8.2 КоАП РФ, предупредила она. Санкция по ней для обычных граждан составляет от одной до двух тысяч рублей.

За повторное нарушение в течение года придется отдать уже от двух до трех тысяч рублей. По словам специалиста, нарушение правил могут увидеть и просто соседи, и экологические инспекторы.

После этого они могут это зафиксировать на фото или видео и подать заявление в полицию. Также люди могут обращаться на специальные горячие линии, которые действуют в ряде муниципалитетов, или в управляющую компанию.

По словам руководителя регионального центра НП «ЖКХ Контроль» Валерия Мамчура, даже если рядом с домом нет специальных площадок, куда можно было бы вынести крупногабаритный мусор, это все равно не дает права нарушать правила. Те жители, которые замечают подобное, могут обращаться к местным властям с жалобой на оператора, который отвечает за обращение с твердыми коммунальными отходами.

Митева отметила, что если оператор неоднократно нарушает нормы, это может грозить ему потерей статуса.