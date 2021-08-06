Выбрано название для развязки в Новом Уренгое

Новая развязка в Новом Уренгое получила название. Его выбрали местные жители путем голосования. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на главу города Андрея Воронова.

«Мегастройка подходит к концу. Этот объект очень значимый не только для Нового Уренгоя, но и для всего округа», — сказал мэр.

Новоуренгойцы выбирали из четырех вариантов: Широтная, Магистральная, Западная и Солнечная. Последний они придумали сами, и он стал лидером по количеству голосов. Почти половина участников выбрала именно его.

«Получился по-настоящему народный вариант», — оценил Воронов.