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    06 августа 2021, 13:48

    Выбрано название для развязки в Новом Уренгое

    Дарья Морозова

    Новая развязка в Новом Уренгое получила название. Его выбрали местные жители путем голосования. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на главу города Андрея Воронова.

    «Мегастройка подходит к концу. Этот объект очень значимый не только для Нового Уренгоя, но и для всего округа», — сказал мэр.

    Новоуренгойцы выбирали из четырех вариантов: Широтная, Магистральная, Западная и Солнечная. Последний они придумали сами, и он стал лидером по количеству голосов. Почти половина участников выбрала именно его.

    «Получился по-настоящему народный вариант», — оценил Воронов.