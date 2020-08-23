Выбрана победительница конкурса «Миссис Россия»

Многодетная мать Дарья Иванова из Нижегородской области одержала победу в конкурсе «Миссис Россия 2020».

Финал состоялся накануне вечером в московском концертном зале «Астория», сообщил ТАСС. Иванова поделилась новостью о своей победе на своей странице в Instagram.

Титул «Миссис Россия Globe» достался Екатерине Цветковой — руководителю строительной компании из Челябинска. Обладательница этого титула будет представлять Россию на международном конкурсе Mrs. Globe, который пройдет в Китае.

По словам ведущих, 35 участниц конкурса суммарно приходится 48 детей в возрасте от семи месяцев до 30 лет.

Помимо короны, победительницы получают призы и подарки от партнеров и спонсоров смотра. В течение года после конкурса они участвуют в социальных, благотворительных и культурных проектах.

Ранее стало известно, что вице-мисс «Чита-2019» Татьяна Дербина погибла под колесами мотоцикла во время нелегальных гонок. Она фотографировала соревнования и вышла на проезжую часть. Ей было всего 24 года.