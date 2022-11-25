Общество 25 ноября 2022, 03:31 Выбран лучший горнолыжный курорт России Курорт «Красная Поляна» стал победителем премии «Горы России» Unsplash

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Курорт «Красная Поляна» получил первую национальную премию «Горы России». Торжественная церемония вручения проходила в Москве.

Мероприятие проводили в столичном отеле Carlton. Его ведущей стала Яна Чурикова. Победителя поздравил глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. Он вручил представителям горнолыжного курорта статуэтку из латуни. Вес приза составил шесть килограммов.

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В рамках премии выбирали не только лучшее место для катания на лыжах и сноуборде. В номинации «Лучший горнолыжный отель» победил Rixos Krasnaya Polyana Sochi. Лучшим горнолыжным хостелом признали отель «Приют Панды» на Розе Хутор. В категории «Для семейного отдыха» первое место занял «Манжерок» на Алтае, а самым событийным оказался курорт «Шерегеш» на Кузбассе.

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Всего в конкурсе участвовали 300 представителей отрасли со всей России. Победителей выбирали с помощью онлайн-голосования. Как отметили организаторы, премию проводят для развития горнолыжного туризма и продвижения культуры активного отдыха.