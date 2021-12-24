Выбрал надежный дебют, чтобы побороться

Глава компании «Норникель» Владимир Потанин и вице-чемпион мира по шахматам Ян Непомнящий сыграли товарищескую партию.

При упоминании президента «Норникеля» Владимира Потанина первой спортивной ассоциацией приходит хоккей. Он регулярно играет в матчах легенд, а его компания много лет помогает Федерации хоккея России и Ночной хоккейной лиги, как впрочем и многим другим видам спорта.

Но на самом деле, шахматы для «Норникеля» и лично Потанина тоже играют важную роль. Компания поддерживала Непомнящего в процессе его подготовки к чемпионскому матчу против Карлсена. А сам Потанин в юности выступал за студенческую команду МГИМО в межвузовских турнирах.

— Видно, что Владимиру Олеговичу не хватает практики, но уровень его игры очень высок, — заметила комментатор матча, гроссмейстер Эльмира Мирзоева. — Он хорошо считает, не подставляет фигуры, не зевает. Шла борьба, в результате которой Непомнящий, конечно, оказался сильнее. Но Потанин показал очень красивую и умную партию.

Партия завершилась за 38 ходов, Потанин играл белыми. Шахматисты выбрали контроль времени по 30 минут, без добавления.

— Похожее волнение я испытывал перед хоккейными матчами, — заметил Потанин. — Я не без оснований полагал, что испытание на мою долю выпадет серьезное. Как и на хоккее, я соприкоснулся с лучшим опытом. Я постарался выбрать достаточно надежный дебют, испанскую партию, в которой белые довольно долгое время могут себе позволить не сдаваться. Это было важно. Но после хода f6, который сделал Ян, партия ушла от известных даже перворазряднику вариантов и перешла в достаточно неведомое для меня русло. Я получил очень ценный опыт.

Совсем скоро Ян снова сразится с норвежцем Магнусом Карлсеном, которому уступил в матче за шахматную корону — 25 декабря в Варшаве стартует чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу, в котором сыграют оба мировых лидера. Товарищеская игра с Потаниным накануне отъезда наверняка добавила нашему гроссмейстеру хорошего настроения.

— Был одновременно приятно и неприятно удивлен уровнем соперника, — сказал Непомнящий. — Победить оказалось сложнее, чем я ожидал. Это без шуток, не то что я поддавался. У Владимира Олеговича был первый разряд когда-то давно, но видимо, он очень качественно подготовился. Получилась очень приличная, культурная партия.

Эта партия, кстати, будет способствовать и популяризации шахмат. Матч транслировали в прямом эфире с комментариями Эльмиры Мирзоевой и Сергея Шипова сайт «Матч ТВ» и шахматный портал Crestbook.com. «Норникель» также продолжит работу по популяризации — недавно компания стала глобальным партнером FIDE по развитию детских и юношеских шахмат.