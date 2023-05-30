Общество 30 мая 2023, 18:32 Выборгский и Красногвардейский районы стали лидерами в онлайн-голосовании за объекты благоустройства в Петербурге

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На сегодняшний день в региональном этапе онлайн-голосования за объекты благоустройства в Санкт-Петербурге лидируют Выборгский и Красногвардейский районы. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

За благоустройство территории вблизи дома по Гренадерской улице проголосовали почти 57 тысяч жителей, за восстановление участка набережной реки Охта петербуржцы отдали чуть более 51 тысячи голосов.

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Отмечается, что голосование продлится до 31 мая включительно.